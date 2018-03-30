Украинские фармацевты надеются, что Минздрав не будет предпринимать резких шагов в регуляторной политике

В Министерстве здравоохранения состоялось совещание «Фармацевтическая отрасль: вступление в ВТО и начало процесса присоединения к зоне свободной торговли с ЕС», при участии Министра здравоохранения Князевича Василия Михайловича, представителей министерства и специалистов фармацевтической отрасли.

В.Князевич отметил, что целью собрания является желание Министерства выслушать предложения, пожелания и замечания представителей фармбизнеса Украины – как производителей, так и дистрибьюторов относительно подписания 5 февраля 2008 года протокола относительно вступления Украины во Всемирную организацию торговли. Главным заданием в этом ракурсе является предложение прозрачных и понятных правил игры. Он напомнил, что вскоре планируется переход к страховой медицине, и с этой целью будет создан отдельный департамент, во главе с заместителем министра.

Руководитель Минздрава напомнил, что, по мнению Президента Украины Виктора Ющенко, одной из проблем возрождения села является развитие сельской медицины.

Выступающие сосредоточили внимание на нескольких важных вопросах, связанных с адаптацией законодательства к европейским стандартам. Они подчеркнули несовершенство нормативно-правовой базы перехода на GMP и необходимость последующего ее усовершенствования, принимая во внимание вступление Украины в ВТО. Представители как крупных дистрибьюторов, так и отечественных производителей отмечали, что при правильном подходе этот шаг должен быть для отечественного фармацевтического рынка не столько вызовом, сколько возможностью выйти на мировой рынок.

Но, если ставить такую цель, необходимо предпринять немедленные шаги в направлении возрождения и всесторонней поддержки украинской фармацевтической науки.

Участники совещания выразили уверенность в том, что возвращение к системе государственных заказов поможет поддержать украинскую фармацевтическую отрасль и возродить отечественную фармацевтическую науку. Они предложили такую схему: должна быть определена потребность по государственным программам борьбы с социально-опасными заболеваниями, сахарным диабетом, после чего государство размещает заказ на необходимые лекарства. Фармацевты-бизнесмены выразили уверенность: при условиях государственного заказа производитель сможет не только изобрести оригинальные препараты для потребностей собственного государства, но и продавать за границу, ведь они будут уверены, что инвестиции в разработку оригинального препарата будут гарантированно возвращены.

Генеральный директор ООО «Донфармхолдинг» Нестерчук Михаил Митрофанович выступая, выразил надежду, что новому руководству Министерства здравоохранения хватит мудрости, чтобы не предпринимать резких шагов в регуляторной политике фармацевтической отрасли.

«Финансисты говорят: «Финансы любят тишину», – подчеркнул он. По его мнению сейчас не нужно революций в фармацевтической отрасли. Достаточно довести до логического завершения все наработанное за последние пять лет.

М.Нестерчук рассказал, что при обсуждении вопросов кредитования банкиры обычно обеспокоены тем, на их взгляд, риском, который они видят в том, что фармотрасль регулируется государством. «Считаю, что эта отрасль нуждается в обязательной регуляции государством, ведь она влияет на здоровье и безопасность населения. И на первое место выходит создание таких правил игры, которые позволят отрасли двинуться вперед», – считает специалист.

Он выразил надежду, что Минздрав создаст такие правила игры, которые устранят, а не заострят противоречия, которые существуют между производителями, аптекарями и дистрибьюторами фармацевтической отрасли. Но эти правила не должны изменяться с приходом нового руководства.

«На сегодня инвесторы замерли в ожидании того, что будет происходить в Украине», – отметил М.Нестерчук. Инвесторы только ожидают благоприятного момента, чтобы вложить деньги в развитие фармацевтической отрасли, поскольку отечественный рынок является чрезвычайно привлекательным. А с принятием Закона об обязательном медицинском страховании можно будет ожидать притока инвестиций в отрасль, уверен генеральный директор «Донфармхолдинг».

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