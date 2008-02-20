С 21 февраля все школы Донецка закрываются на карантин в связи с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке сообщил городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, он уже подписал распоряжение о приостановке учебного процесса в школах в связи с тем, что заболеваемость гриппом существенно превысила уровень эпидемического порога.

"На сегодняшнее утро при норме эпидпорога 188 заболевших на 10 тысяч учащихся во всех девяти районах города зарегистрировано 578 заболевших на 10 тысяч", - сказал А. ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он добавил, что в последние два дня число заболевших на 10 тыс. учащихся составляет от 700 до 800 человек.

А. ЛУКЬЯНЧЕНКО также уточнил, что дата окончания действия карантина пока не определена.

"Санэпидемстанция будет отслеживать ситуацию", - заключил городской председатель.