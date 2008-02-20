Туберкулез: Украина вторая в Европе

В Украине заболеваемость туберкулезом набирает обороты, начиная с 1995 года. Медики отмечают распространение всех форм этого заболевания.

Согласно статистике, за 1 час в Украине заражаются туберкулезом четыре человека и умирает один. По официальным данным на учете находятся 515 тыс. больных. Это второй показатель в Европе после России.

Главными причинами распространения туберкулеза является рост миграционных процессов, социально-экономические проблемы, увеличение количества людей, больных СПИДом, алкоголизмом, наркоманией и болезнями органов дыхания. К тому же вспышка заболевания возникает через ослабление контроля за выполнением противотуберкулезных мероприятий во многих странах мира.

Основными симптомами заболевания является резкое исхудание, длительный кашель, отхаркивание кровью, слабость, недомогание, бледность, боль в груди, обильное потоотделение. Если симптомы держатся более 3-х недель, следует немедленно обратиться к врачу.

По оценкам ВОЗ, ежегодно на планете туберкулезом болеет порядка 9 млн. человек, и около 2 млн. умирает от этого заболевания. Появились новые формы этой болезни, которые не лечатся ни одним из известных антибиотиков. По мнению медиков, необходимы новые лаборатории, способные обеспечить исследования в области генной фармакологии.

Вечерний Харьков