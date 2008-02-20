Женщинам-трудоголикам грозит бесплодие

Женщина-трудоголик - давно не редкость. Но проводя на работе по десять и больше часов, женщины разрушают свой организм.

В большей степени это связано с тем, что женщины более подвержены стрессам, а стресс - удар по всему организму, и не в последнюю очередь по репродуктивной системе.

При этом будучи менее стрессоустойчивой женщины пытается снять стрессами всеми известными ей способами, которые сами по себе опасны для организма. Речь идет об энергетиках, кофе, сигаретах и, конечно, любимом женском методе снимать стресс - еде, да той, что покалорийнее, повкуснее и послаще.

Но если женщина психологически готова к такой трудовой нагрузке, то ее организм совершенно не приспособлен к подобному темпу работы. А потому, пройдя значительный путь по карьерной лестнице, женщина может обнаружить у себя массу заболеваний.

В первую очередь, женщинам - трудоголикам стоит опасаться нарушений в работе эндокринной системы, сбоев менструального цикла и одного из самых страшных для женщин диагнозов - бесплодия.

Конечно, это не значит, что необходимо бросить работу и готовиться к рождению ребенка, сидя дома, оберегая силы и здоровье. Такой вариант тоже не добавит вам счастья и здоровья, т.к. для женщины очень важно быть социально реализованной, иначе это грозит еще одним стрессом и затяжной депрессией.

Ученые советуют женщинам, проводящим на работе много времени, по другому взглянуть на способы снятия стресса, чтобы работа не отнимала ваше драгоценное здоровье и не мешала в будущем стать счастливой матерью здорового малыша.

Во-первых, откажитесь от вредных стимуляторов. Замените чашку крепкого кофе чашкой зеленого чая, а вместо того, чтобы гробить свое здоровье в курилке - отвлекитесь и почитайте анекдоты.

Прислушайтесь к себе. Что доставляет вам наибольшее удовольствие? Медитация, ароматерапия, йога - выберите занятие себе по душе и умейте правильно расслабляться после рабочего дня.

Если вы не можете работать без постоянных перекусов, то сделайте их не только вкусными, но и полезными. Вместо мороженого, пирожного и плитки шоколада, ешьте орехи и сухофрукты. Эти продукты способны стимулировать мозговую деятельность, заряжать энергией, успокаивать нервы и даже поддерживать гормональный баланс.

Следите за своим рационом. Вы не сможете проработать в бешеном темпе долгое время, если ваш организм не получает достаточно витаминов и полезных веществ. Как минимум съедайте порцию фруктового салата на ужин.

Если вы ловите себя на том, что ничего не успеваете и от этого раздражаетесь, попробуйте составить для себя план и выполнить его в течение рабочего времени. Помните, что мы живем не только для того, чтобы работать, а значит, просидеть в офисе всю свою жизнь, было бы просто бессмысленно.

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