Капля крови - показатель многих заболеваний организма
Для анализа не требуется сложной подготовки
При развитии современных технологий и прогрессе исследований крови на базе профессиональных микроскопов появилась возможность диагностики состояния здоровья пациента по живой капле крови.
Возможности метода сканирования и оптические возможности микроскопа позволяют пациенту мгновенно увидеть состояние своей крови. Ряд показателей позволяют охарактеризовать состояние здоровья пациента, выявить инфекционные, грибковые и другие заболевания организма.
Сканирование живой капли крови с помощью микроскопа с большим увеличением позволяет определить:
- состояние эритроцитов, их подвижность в плазме, степень агрегации (склеивание в "монетный столбик") и сладжирование (образование беспорядочной, сплошной агрегации)
- состояние лейкоцитов, характеризующее основные свойства иммунной системы по величине макрофагов (по сравнению с эритроцитами способности к фагоцитозу, которая хорошо заметна при сканировании);
- состояние тромбоцитов - склонность к образованию скоплений и наличию агрегации, как предрасполагающего фактора к тромбообразованию;
- состояние жидкой части крови (плазмы), степень ее чистоты, наличие или отсутствие микроорганизмов, физиологических или (и) патологических включений.
Спектр диагностики заболеваний очень широкий и позволяет сделать заключение о состоянии:
- обмена веществ (жирового, белкового, углеводного, фосфорно-кальциевого), который зависит от состояния работы поджелудочной железы, печени;
- о нарушениях, которые могут привести к анемии, атеросклерозу, подагре, онкологическим заболеваниям; о состоянии иммунитета и дисбактериозе кишечника. наличии в организме паразитов.
Возможности микроскопа позволяют проводить исследование в светлом и темном поле, а также фазово-контрастную и люминесцентную микроскопию различных сред организма.
Для проведения анализа не требуется сложной подготовки, а результаты очень наглядны и дают специалисту большое количество полезной информации о состоянии здоровья пациента.
Изображение живой капли крови передается на экран монитора компьютера с помощью цифровой камеры и сохраняется в виде фотографий или видеоролика, который в дальнейшем сможет просмотреть специалист и обследуемый пациент.