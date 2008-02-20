Капустный сок - эффективное средство от неврозов

Успокоит нервную систему, избавит от бессонницы, нервных расстройств простое и эффективное лекарство, которое вы легко можете приготовить дома.

Возьмите 1 чайную ложку семян сухого укропа, залейте стаканом кипятка, настаивайте 2-3 часа. Отдельно приготовьте свежий сок из капусты. Смешайте свежий сок и процеженный настой из семян укропа. Выпейте за 2 раза: половину после ужина, оставшееся - за полчаса до того, как ложитесь спать. Сделайте так на протяжении семи дней, сразу почувствуете, что сон стал спокойным, исчезли страх, раздражение, головная боль.

Во время климактерического периода, когда бывают частые головокружения, слабость, нарушение сна, попробуйте полечиться таким напитком. Полстакана свежего капустного сока смешайте с таким же количеством яблочного сока из кислых яблок. В такую смесь добавьте чайную ложку сахару, а лучше меда. Выпейте стакан этой смеси за три раза после еды на протяжении дня. Лечитесь таким образом неделю, можно и до десяти дней. Все нервные расстройства полностью исчезнут.