Екатерина Ющенко рассказала министру здравоохранения США о планах фонда «Украина 3000»

Председатель Наблюдательного совета международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО информировала министра здравоохранения и общественных услуг США Майкла ЛЕВИТА о проектах фонда.

Как сообщили УНИАН в МБФ «Украина 3000», встреча Е.ЮЩЕНКО и представителей фонда с министром состоялась вчера в Вашингтоне.

Во встрече также приняли участие заместитель министра здравоохранения Украины Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ, председатель Наблюдательного совета благотворительного фонда «Детская больница будущего» Вера ПАВЛЮК, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Олег ШАМШУР, советник Посла Украины в США Руслан НИМЧИНСКИЙ, специалисты Министерства здравоохранения и общественных услуг США и представители фонда «Украина 3000».

Е.ЮЩЕНКО рассказала о медицинских программах и проектах фонда «Украина 3000», остановившись на реализации проекта «Детская больница будущего». В частности, она подчеркнула, что конкурсный комитет по отбору генерального проектировщика больницы возглавлял вице-президент по вопросам стратегического планирования Детского госпиталя и регионального медицинского центра Сиэтла Сенфорд МЕЛЬЦЕР.

Е.ЮЩЕНКО также рассказала о других медицинских проектах фонда, в которых принимают участие американские лечебные учреждения, – в частности, о сотрудничестве с университетом Майами и клиникой в Орландо, в которых осенью 2007 года было произведено протезирование украинских детей, и обучение врачей. Планируется, что вскоре на протезирование будет отправлена вторая группа украинских детей.

Кроме того, Е.ЮЩЕНКО рассказала о сотрудничестве международного благотворительного фонда «Украина 3000» с американскими компаниями, в частности с компанией «Макдональдз».

Говоря об успехах программы «От больницы к больнице», Е.ЮЩЕНКО отметила, что очень довольна партнерскими проектами, которые уже существуют между украинскими и американскими больницами, – Техаса, Калифорнии, Флориды и др.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения В.ЛАЗОРИШИНЕЦ рассказал М.ЛЕВИТУ об опыте сотрудничества между украинскими и американскими врачами. Он поблагодарил американскую сторону за поддержку, предоставляемую украинской медицине, и выразил надежду, что существующие совместные проекты будут продолжаться и в дальнейшем. В.ЛАЗОРИШИНЕЦ также сообщил об основных приоритетах работы Минздрава Украины – внедрение страховой медицины, института семейных врачей, обучение для украинских врачей.

М.ЛЕВИТ и В.ЛАЗОРИШИНЕЦ также обменялись информацией о сотрудничестве между министерствами и реализации совместных проектов в сфере противодействия и предотвращения ВИЧ-СПИД, эпидемии птичьего гриппа, а также в сфере обучения и повышения квалификации украинских специалистов.