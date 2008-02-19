В Швеции хирурги удалили аппендицит через рот

Первая в Европе трансгастральная операция по удалению аппендицита (через рот) была успешно проведена в Швеции.

Операцию 30-летней пациентке сделали 14 февраля в известной шведской клинике "Эстра шукхюсет" в городе Гетеборг, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на шведский телеканал ТВ 4.

"Операция прошла благополучно. Даже лучше, чем мы ожидали. Пациентка уже дома и чувствует себя хорошо", - сообщил хирург Пер-Ула Парк.

Подобные операции ранее проводились лишь несколько раз в Индии и США.

Перед операцией пациентку усыпили и только после этого начали вводить через рот в желудок, а затем в брюшную полость, к воспаленному аппендиксу, гибкие инструменты и удаляли его.

Шведские власти разрешили хирургам провести операции через рот (трансгастральные операции) пока только на 30 пациентах.

Затем, на основе самочувствия людей, которые перенесли операцию, специалисты проанализируют новый метод хирургического вмешательства, после чего власти примут окончательное решение о судьбе подобных операций в Швеции.

Хирург Пер-Ула Парк считает, что за трансгастральными операциями - будущее, поскольку они более гуманны и экономически выгодны.

По его словам, они не оставляют шрамов на теле, и пациент быстро восстанавливается.

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