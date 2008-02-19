Фитнес подрывает психику столичных жителей

Ученые давно заподозрили, что пристрастие к изнурительным физическим нагрузкам в тренажерном зале - не просто стремление улучшить свою форму, а самая настоящая зависимость. Упражнения способствуют выработке эндорфина, который, как известно, является химической первопричиной положительных эмоций. И в Москве, судя по всему, уже сложилась целая категория фитнес-наркоманов, которые при пропуске одного - двух занятий начинают испытывать ломку.

Специалисты элитных центров психологической помощи в столице вынуждены констатировать печальную закономерность: в последнее время среди их клиентов все чаще появляются люди, которые утратили способность вести нормальный образ жизни в угоду занятиям фитнесом. Эти несчастные не могут провести и дня без гантелей, штанг и прочих тренажеров, и пропустить очередную тренировку для них куда страшнее, чем не явиться на собственную свадьбу.

Свою страсть фитнесоманы объясняют стремлением избежать депрессии, которая "накрывает" тех, кто внезапно отказывается от ставших привычными занятий спортом. Эксперты же полагают, что истинная причина мании кроется в самой истории фитнеса в России, начавшейся в смутных 1990-х годах. Тогда на смену полуподвальным "качалкам" пришли респектабельные центры европейского образца, посещать которые стало престижно. И на фоне этого модного поветрия возникла новая философия: тренировки и поддержание физической формы - неотъемлемый атрибут успешных во всех отношениях людей.

Некоторые особо ревностные фитнесоманы добавляют к изнурительным упражнениям низкокалорийное питание, доводя свой организм до истощения, после чего начинают падать в обморок прямо в залах спортивных комплексов, становятся раздражительными и страдают бессонницей.

Главные признаки "больного" фитнесом человека - восприятие пропущенной тренировки как трагедии, многочасовые посещения спортзала, бессонница и плохой аппетит, нервная раздражительность, замкнутость и агрессия, а также смещение шкалы ценностей в пользу занятий спортом.

Чтобы избежать возникновения зависимости, следует почаще менять программу тренировок, совмещать занятия в тренажерном зале с активным отдыхом на свежем воздухе и другими видами фитнеса - уроками танцев, успокаивающей йогой и стретчингом, дающими положительную энергию восточными единоборствами. Ни в коем случае нельзя перебарщивать с нагрузками, позволяя себе интенсивные тренировки не более трех - четырех раз в неделю продолжительностью полтора - два часа каждая, и это только для подготовленных.

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