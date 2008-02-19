Берегитесь поддельных анализов!

Уже давно замечено, что люди очень любят сами назначать себе анализы и обследования с целью узнать всё о своём здоровье. Частные лаборатории и клиники не заставили себя ждать – сделали полное предложение такому спросу. Во многих лабораториях существуют так называемые «профили» для жаждущих узнать о своих патологиях. Например «женское здоровье» или «щитовидная железа». В эти профили всегда запихивают показателей больше, чем нужно, и таким образом вы заведомо переплачиваете за анализы. Не ленитесь сходить к врачу, который по жалобам, истории заболевания и осмотру назначит именно те исследования, которые вам нужны. Вторая сторона такого «всестороннего обследования»: чем больше вы делаете ненужных анализов и исследований, тем больше вероятность обнаружения ложных результатов. Например, исследовали вам биохимию крови на фоне полного здоровья, обнаружился какой-то завышенный показатель (ошибка лаборатории или просто временное изменение показателя), вы начинаете бегать по врачам и выяснять, в чём дело, вам назначают ещё больше исследований. В конце концов врачи не могут ничего найти, а вы уже нанервничались и заплатили много денег.

Ко всему прочему для обеспокоенных своим здоровьем граждан созданы и откровенно шарлатанские «диагностические» методы: так называемая компьютерная диагностика всего организма. Это когда на вас надевают наушники или датчики, подключенные к компьютеру, а потом выдают красивую распечатку с картинками всех органов (взятых, видимо из анатомического атласа) с треугольниками и кружочками, которые якобы показывают, какой орган поврежден. После такой «диагностики» вам наверняка найдут каких-нибудь паразитов, «от которых все болезни», а потом предложат биологически активные добавки, чтобы этих паразитов из организма вывести. К сожалению, не смотря на откровенно шарлатанские действия таких лавочек, они существуют в большом количестве и процветают.

Не занимайтесь самодиагностикой и самолечением! Найдите хорошего врача, которому будете доверять, и действуйте вместе с ним. В практике эндокринолога, например, очень много таких показателей, которые может интерпретировать только врач: не смотря на то, что лаборатории ставят свои нормы гормонов, часто нормальные показатели могут выходить за их пределы. Поэтому не нужно сразу ставить на себе крест, увидев «ненормальные результаты анализов», лучше сходить к врачу и выяснить, в чём же дело.