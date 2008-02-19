В черниговских школах продлен карантин

В черниговских школах до конца недели продлен карантин, введенный из-за повышения заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом.

Об этом УНИАН сообщила заместитель городского председателя Чернигова Оксана ТУНИК-ФРИЗ.

"Ситуация с заболеваемостью гриппом в городе еще сложная, и мы вынуждены продлить карантин в школах", – сказала она.

О.ТУНИК-ФРИЗ отметила, что соответствующее решение было принято на совещании с представителями управлений образования и здравоохранения горсовета и городской санэпидемстанции. Уровень заболеваемости еще остается на критической границе, потому участники совещания считают, что здоровьем детей рисковать не стоит.

В то же время заместитель городского председателя надеется, что с понедельника занятия в черниговских школах возобновятся.

Карантин в учебных заведениях города был введен на основании предписания главного государственного санитарного врача Чернигова с 11 февраля.