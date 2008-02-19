Ученые выяснили главную причину женской депрессии

Американские ученые провели новое исследование, в результате которого удалось установить главную причину женской депрессии.

Во время исследования были изучены истории жизни, а также рост, вес, рацион питания и физическая активность 4641 женщин.

В результате оказалось, что женщины, имеющие избыточный вес, в два раза чаще страдали от депрессивных состояний. И связь между лишним весом и депрессией была подтверждена учеными даже после того, как они учли фактор семейного положения, образования, курения и использования антидепрессантов.

По мнению руководителя исследования доктора Грегори Саймона, когда люди поправляются, то их душевное состояние меняется в худшую сторону - они часто бывают подавлены. К тому же, в угнетенном состоянии женщинам сложнее предпринимать что-то для похудения, а ярлык страдающего от полноты человека понижает чувство собственного достоинства и в свою очередь желание похудеть.

Ученый советует женщинам, страдающим от избыточного веса, повышать самооценку, что поможет им впоследствии похудеть, передает Медицинская информационная сеть.

Следует отметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также бьет тревогу, так как по мнению экспертов, к 2020 году депрессия выйдет на второе место среди причин инвалидности и смертности людей во всем мире.

Согласно данным ВОЗ, депрессия будет чаще других болезней приводить к смертельному исходу. К тому же она зачастую провоцирует развитие болезней внутренних органов, приверженность к алкоголю и наркотикам.

Корреспондент.net