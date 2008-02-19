Молочная диета: полезная и вкусная

С проблемой толстого живота сталкиваются не только рожавшие женщины, но и девушки, и даже мужчины, у которых последнее время все больше намечается тенденция к "пивному животу". Есть проверенное средство избавления от этой проблемы. Средство это заключается в так называемой молочной диете.

При такой диете в течение двух недель рекомендуется питаться только молочными продуктами. Не подходит она людям, которые не переносят молоко, но можно попробовать заменить его кефиром, ряженкой или другим кисломолочным продуктом. Кефир вместо ужина прекрасно сокращает желудок, снимает венозные отеки. Поскольку это диета, то больше двух недель соблюдать ее нельзя, надо делать перерыв месяца два. В то же время желательно, чтобы имелась возможность хотя бы первые дни полежать, отдохнуть. Поэтому самый удачный вариант, если вы не в отпуске, начать диету в четверг, к выходным вы уже сможете и захотите полежать, поотдыхать.

Надо часто принимать ванную, так как принятие ванны снимает стресс от чувства голода, а вода смывает с кожи шлаки, которые очень бурно выводит организм, тем самым вы ему помогаете. Можно так же поделать клизму для этих же целей, тем более что при любой диете, особенно белковой - первое время проблемы с посещением туалета.

Меню для "молочного дня" крайне простое и не требует для приготовления затрат времени и сил. Перед любой едой следует выпивать 200 мл стакан газированной воды.

Завтрак: 1 сливочный йогурт 2-3%-ой жирности

1 печёное яблоко - 100 г - 50 ккал. (можно вместо яблока - банан, абрикос, дыня, некислая груша).

Чай с мёдом (50г)

Обед: Каша манная - 100 г

Нежирный творог - 200 г

Молоко магазинное бутылочное

Мороженое молочное

Ужин: Отварное яйцо - 1 шт.

Бутерброд-батон - 50 г

Салат (огурцы, помидоры) - 100 г

Оладьи творожные - 100 г

Ряженка магазинная

Поздний ужин: Фрукты (яблоко, банан, абрикос, дыня, некислая груша) - 100-150 г

1 йогурт несладкий - 100 г.

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