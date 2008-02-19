В России открылась первая клиника для миллионеров

Известный психотерапевт Артем Толоконин открыл первую в России авторскую клинику для миллионеров "Neo Vita". Как рассказали здесь, собственно открытие состоялось в сентябре, но, в силу того, что уровень сервиса в медцентре для миллионеров должен соответствовать пятизвездочной гостинице, клиника шесть месяцев проходила так называемую «обкатку». Объем инвестиций в реализацию этого проекта составил 6 млн долл.

Клиника рассчитана на 50 vip персон обслуживания и её роскошный интерьер отвечает всем современным требованиям дизайна, а методы лечения, используемые специалистами медцентра, соответствуют мировому уровню.

Специалисты клиники разрабатывают персональные программы для каждого человека или отдельной семьи. Здесь можно получить консультацию у высококлассных специалистов из любой точки мира и подобрать инновационные программы лечения по разным направлениям, а также проконсультироваться у самого дорогого психотерапевта в мире, часовой прием оценивается как минимум в 250 тыс. рублей. В среднем годовая программа обслуживания в "Neo Vita" стоит 1.5 млн. рублей.

Как отметили в клинике, теперь российская элита, которая в основном лечится за рубежом, сможет получить достойное лечение и дома, совсем недалеко от широко известной Рублёвки.

ami-tass.ru