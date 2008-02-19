Закаливание снегом - безопасно и эффективно

Известный способ закаливания – по морозу босиком. Это не так опасно, как моржевание. Дело в том, что пушистый снежок за счет рыхлости структуры оказывает мягкое воздействие на ступни ног. При этом волнообразно улучшается кровообращение (от конечностей к внутренним органам) за счет активизации биологических точек на поверхности стопы.

Но не стоит без подготовки нырять с головой в сугроб. Как и при любом методе закаливания, важны регулярность и последовательность. В первый раз надо просто умыться снегом, обтереть руки до локтей. На следующий день можно походить по снегу босиком 15-20 секунд. Каждый раз надо увеличивать время на 5-10 секунд – до 3-х минут. Дольше ходить по снегу нельзя – будет банальная простуда.

Физиологи считают, что при помощи регулярного закаливания снегом можно укрепить дыхательную, нервную, сердечно-сосудистую систему и повысить сопротивляемость инфекциям.