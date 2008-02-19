В школах Симферополя - карантин

С 19 февраля все 63 школы Симферополя закрыты на карантин.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Симферопольского городского совета, школы закрыты на карантин по распоряжению мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО.

По словам начальника городского управления образования Ирины ШИХОРЕВОЙ, школы закрыты «в связи с несоблюдением температурного режима и ростом заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями».

Карантин в симферопольских школах будет длиться до 25 февраля включительно. «Придется сократить весенние каникулы. Также будут учиться по субботам», - добавила начальник управления образования.