Мобильные телефоны приводят к раку слюнных желез

Ученые из Тель-Авивского университета под руководством ведущего эпидемиолога Сигала Садецки (Siegal Sadetzki) провели исследование, которое показало, что частое использование мобильного телефона повышает на 50% риск развития опухолей слюнных желез.

По мнению ученого, особенно повышенный риск развития рака имеют те пользователи сотовых телефонов, которые проживают в сельской и отдаленной местности. Это происходит из-за того, что они вынуждены пользоваться более мощным и излучающим оборудование, чем те, кто проживает в крупным городах.

Как известно, споры о том, насколько вредны излучения мобильного телефона для здоровья человека, ведутся уже давно. К примеру, шведские ученые из Университета Оребро сообщали ранее о том, что использование мобильного телефона в течение десяти и более лет значительно увеличивает риск опухолей головного мозга - глиомы и невриномы слухового нерва.

В то время многие исследования, проведенные в последние годы, показывают, что никакого повышенного риска развития рака для пользователей мобильной связи нет.

Корреспондент.net