Эпидемиологи: Грипп в этом году дает серьезное осложнение

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине растет, хотя пика эпидемии еще не зафиксировано. Об этом сообщила на брифинге в Минздраве Украины заместитель главного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ.

“Заболеваемость больше всего растет в возрастной группе от 7 до 14 лет. Это является основной причиной, почему ограничительные мероприятия вводят именно в школах. В настоящее время в Украине закрыто свыше 2 тысяч 400 школ. А эпидемический порог превышен в Виннице, Чернигове и Львове", – сообщила Л.МУХАРСКАЯ.

По ее словам, в европейских странах заболеваемость уже снижается, поэтому стабилизации в Украине следует ожидать через неделю-две.

Директор Украинского центра гриппа Минздрава профессор Аркадий ФРОЛОВ отметил, что в этом году в Украине циркулируют преимущественно вирусы типа В. “Они характеризуются медленным развитием. Поэтому эпидемический процесс в этом году затянулся. Видовая структура эпидемии в 2008 году - около 40 % вирус гриппа типа В-Малайзия, который до сих пор не выделяли. 55% приходится на вирус типа А-Соломоновы Острова, который циркулировал скрыто. То есть особенность нынешнего эпидемического процесса - он более растянут, но более активный, сравнительно с прошлым годом", - сообщил А.ФРОЛОВ. По его словам, инкубационный период вируса гриппа от 3-4 часов до нескольких суток. Вирус типа В отличается своим более “мягким” отношением к человеку – он дает мягкое развитие инфекционного процесса, клинические проявления менее выражены. Вирус типа А – более агрессивный, высокопатогенный, имеет высокую контагеозность и грот серьезными осложнениями.

Руководитель Управления материнства, детства и санаторного дела Минздрава Владимир БОНДАРЕНКО подчеркнул, что 50% от всех больных гриппом и ГРВИ - дети. “Особенную обеспокоенность вызывает тот факт, что растет количество больных детей от 0 до 2 годов. Это – тот возраст, когда иммунная защита очень слаба", – заметил В.БОНДАРЕНКО. Он также обратил внимание на то, что нынешний грипп имеет свои особенные клинические проявления, в частности дает серьезное осложнение – пневмонию, которая развивается без привычных симптомов. “Данные типы вируса предопределяют бессимптомное развитие воспаления легких. Поэтому, если температуру не удается сбить на протяжении 3-4 дней, а интоксикация нарастает, следует немедленно обратиться к врачам, чтобы исключить наличие пневмонии”, – заметил В.БОНДАРЕНКО. Он призвал не заниматься самолечением и уже с первых часов заболевания обращаться к медикам. К тому же, все поликлиники в Украине, по словам В.БОНДАРЕНКО, переведены на 7-дневную рабочую неделю. Он также отметил, что на сегодня в Украине госпитализированы с диагнозом «грипп» или «ГРВИ» 296 лиц, из них 259 – дети, случаев смерти не зафиксировано. “Свои позитивные результаты дало закрытие школ, оно прервало цепь передачи инфекции. Потому такое мероприятие очень эффективно и необходимо", – считает В.Бондаренко.

Л.МУХАРСКАЯ подтвердила действенность карантинных мероприятий. Однако добавила, что следует на законодательном уровне внедрить определенные правила введения карантина, в частности, продумать, каким образом обеспечить, чтобы во время карантинов дети не оставались дома без присмотра взрослых. “Возможно нужно выдавать родителям справку из поликлиники", – добавила она. На вопрос, будет ли продлен карантин, Л.МУХАРСКАЯ ответила, что решение относительно этого будет принимать местная власть.