Собака – лучший друг диабетика

Ирландские исследователи собираются доказать, что острое обоняние собак позволяет животным следить за уровнями сахара в крови диабетиков.

Собаки, которые уже давно используются для оказания помощи физически недееспособным людям, например тем, кто страдает от слепоты и глухоты, по мнению ирландских ученых, не хуже различных технических устройств, могут определить изменения уровней глюкозы в крови диабетиков.

Исследователи хотят выяснить, каким образом собаки определяют изменения уровней глюкозы, чтобы можно было начать обучать животных распознавать признаки диабета на ранних стадиях развития болезни, а также заблаговременно предупреждать пациентов о нарушениях уровней сахара в крови.

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