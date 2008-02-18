Кому необходимы препараты кальция
Укрепит зубы и волосы
ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТОВ КАЛЬЦИЯ:
· Детям при рахите и в период интенсивного роста
· Женщинам во время беременности, грудного вскармливания и климактерического периода
· С целью профилактики остеопороза и кариеса зубов
· Для лечения остеопороза, переломов костей, аллергий
· В случае длительного постельного режима, лечения гормональными препаратами и антибиотиками
· Людям со сниженной минерализацией костей в результате заболеваний печени, почек, желудочно-кишечного тракта, желез внутренней секреции
· Для укрепления зубов и волос.
Продукты, багатые кальцием (мг/100 г)
Сыры твердые - 600-1040; сухое молоко - 920; соя, бобовые - 257; орехи (разные) - 30-250; петрушка - 245; капуста - 210; финики - 160; кефир, йогурт, сливки - 110-120; фасоль - 105; рыба (особенно сардины, лосось) - 30-90; творог - 80; хлеб с высевками - 60.