Кому необходимы препараты кальция

Укрепит зубы и волосы

ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТОВ КАЛЬЦИЯ: · Детям при рахите и в период интенсивного роста · Женщинам во время беременности, грудного вскармливания и климактерического периода · С целью профилактики остеопороза и кариеса зубов · Для лечения остеопороза, переломов костей, аллергий · В случае длительного постельного режима, лечения гормональными препаратами и антибиотиками · Людям со сниженной минерализацией костей в результате заболеваний печени, почек, желудочно-кишечного тракта, желез внутренней секреции · Для укрепления зубов и волос. Продукты, багатые кальцием (мг/100 г) Сыры твердые - 600-1040; сухое молоко - 920; соя, бобовые - 257; орехи (разные) - 30-250; петрушка - 245; капуста - 210; финики - 160; кефир, йогурт, сливки - 110-120; фасоль - 105; рыба (особенно сардины, лосось) - 30-90; творог - 80; хлеб с высевками - 60.

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