Кому необходимы препараты кальция

12:48, 18 февраля 2008
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Укрепит зубы и волосы

ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТОВ КАЛЬЦИЯ:

·  Детям при рахите и в период интенсивного роста

·  Женщинам во время беременности, грудного вскармливания и климактерического периода

·  С целью профилактики остеопороза и кариеса зубов

·  Для лечения остеопороза, переломов костей, аллергий

·  В случае длительного постельного режима, лечения гормональными препаратами и антибиотиками

·  Людям со сниженной минерализацией костей в результате заболеваний печени, почек, желудочно-кишечного тракта, желез внутренней секреции

·  Для укрепления зубов и волос.

Продукты, багатые кальцием (мг/100 г)

Сыры твердые - 600-1040; сухое молоко - 920; соя, бобовые - 257; орехи (разные) - 30-250; петрушка - 245; капуста - 210; финики - 160; кефир, йогурт, сливки - 110-120; фасоль - 105; рыба (особенно сардины, лосось) - 30-90; творог - 80; хлеб с высевками - 60.

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