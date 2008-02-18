Ученые доказали вред витаминов и сладостей

Немецкие учёные объявили об открытии своеобразной формулы долголетия. Вещества, блокирующие расщепление глюкозы, могут увеличить продолжительность жизни на 20%. А приём антиоксидантов может на деле ослабить естественную защиту организма.

Оказывается, нематоды живут дольше, если их организм не расщепляет глюкозу. Кроме того, приём антиоксидантов и витаминов, которые сейчас считают едва ли не панацеей, приводит к ослаблению организма и повреждению клеток. Пока биологи не призывают людей отказываться от мультивитаминных комплексов и сладкого, однако предупреждают, что результаты экспериментов над червями могут оказаться в значительной степени справедливыми и для людей.

В ходе исследования немецкие биологи из Университета Йены и немецкого Института питания человека в Потсдаме проследили за жизнедеятельностью свободнодвижущихся нематод, которых изъяли из привычной среды обитания и "накормили" специальным химическим соединением, блокировавшим расщепление глюкозы. При этом вещество способствовало производству соединений, которые напоминают "диетический" вариант простого сахара.

Как рассказал один из участников опытов Михаэль Ристов, отказ от глюкозы сразу увеличил продолжительность жизни червей на 20%. Если экстраполировать результаты исследования на организмы людей, получается, что отказ от "сладкого" принесет людям по 15 лет жизни.

Как показали тщательные наблюдения за нематодами, лишёнными возможности расщеплять глюкозу, их организмы в ответ активизировали деятельность основных энергетических станций живых клеток - митохондрий, в которых энергия окисления продуктов питания обычно превращается в свободную энергию АТФ. Эта митохондриальная деятельность в итоге привела к увеличенному производству активных кислородных соединений: супероксидных и гидроксильных радикалов. Ткани, в которых таких радикалов слишком много, страдают от так называемого окислительного стресса - нарушение равновесия приводит к повреждению биологических молекул в клетках.

Однако в ходе эксперимента с нематодами последствий развития окислительного стресса в их тканях учёные не увидели.

Каким-то образом в ответ на увеличение производства свободных радикалов черви включали естественный механизм защиты. Более того, эти возможности сохранялись даже после того, как черви вновь возвращались в естественную среду и имели возможность получать энергию путем обыкновенного расщепления глюкозы.

Биологи также решили опробовать на червях популярную среди людей терапию на основе витаминов-антиоксидантов, которая призвана снижать опасность окислительного стресса. Однако в данном случае такое лечение способствовало потере организмом выработанной самостоятельно защиты и ослаблению всех положительных эффектов, достигнутых в ходе исследования.В организме живых существ глюкоза является основным и наиболее универсальным источником калорийной энергии для обеспечения метаболических процессов, входя в состав дисахарида сахарозы и так называемого "молочного сахара" лактозы.

Ристов считает, что результаты исследования могут оказаться справедливыми не только для червей, но и для человека. В таком случае окажется, что глюкоза оказывает отрицательное воздействие на продолжительность жизни человека.

Эти результаты ставят под сомнение современный подход к лечению диабета второго типа, основанный на снижении уровня глюкозы в крови за счет усиления её потребления тканями организма. Кроме того, прием витаминов и антиоксидантов может не только способствовать активации микроциркуляции и обменных процессов в организме, но и ослаблять естественную защиту организма.

Впрочем, пока учёные не призывают отказываться от приёма витаминов: проведённое исследование касается только червей, в частности свободнодвижущихся нематод. Кроме того, во многих содержащих антиоксиданты продуктах, например, овощах и фруктах, содержатся вещества, которые учёным только предстоит идентифицировать.

Так что пока медики придерживаются традиционного мнения: употребление в пищу свежих фруктов и овощей благоприятно сказывается на нашем здоровье.

pulmonology.org.ua