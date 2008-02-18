Англичане будут курить по лицензии

В Англии предлагают ввести лицензии на курение. Английские курильщики вскоре могут оказаться в ситуации, когда им придется покупать специальную лицензию на право курить.

Если правительство прислушается к заключению, подготовленному консультантами при департаменте здравоохранения, никто не сможет купить сигарет без разрешения. Предполагается, что лицензия будет стоить около 10 фунтов (почти 20 долларов).

Один из авторов идеи, профессор Джулиан Ле Гран, что предлагаемая схема значительно повысит число людей, желающих бросить курить.

Вырученные средства Ле Гран, ранее работавший советником бывшего премьер-министра Тони Блэра, предлагает направлять в национальную систему здравоохранения.

Кроме всего прочего, профессор Ле Гран считает, что новая схема будет доставлять курильщикам не только финансовые неудобства.

"Вам придется получать специальную анкету, - рассказывает разработчик идеи, - заполнять сложную форму - а правительство в этом преуспевает! - вам придется фотографироваться... И каждый год вам нужно будет принимать сознательное решение оставаться курильщиком".

В итоге, полагает Ле Гран, человек должен понять: бросить курить значительно проще, чем продолжать жить с вредной привычкой. По словам разработчиков проекта, 70% курильщиков хотят бросить курить.

"Так что если вы сделаете все это немного более сложным, я думаю ситуация сильно поменяется", - считает Ле Гран.

www.intv-inter.net