Василий Князевич: Эпидемия СПИДа в Украине - наиболее тяжелая среди стран Европы и Центральной Азии

В Министерстве здравоохранения состоялось совещание по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, где были рассмотрены вопросы, связанные с эпидемией страшной болезни.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины.

Во вступительном слове Министр здравоохранения Василий Князевич отметил: "Эпидемия СПИДа в Украине является наиболее тяжелой среди стран Европы и Центральной Азии. О своем позитивном ВИЧ-статусе знает лишь каждый четвертый гражданин Украины. Недостаточное выявление связано, прежде всего, с недостаточным уровнем осведомленности населения об угрозе, которую несет распространение вируса иммунодефицита человека".

Председатель Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и другим социально опасным болезням Минздрава Василий Петренко сообщил, что распространение ВИЧ-инфекции в Украине длится уже 20 лет, но эпидемический характер эпидемия приобрела, тогда, когда ВИЧ попал в среду инъекционных наркоманов. Эпидемическая ситуация в Украине – далека от стабильности. Масштабы эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине продолжают расти.

"В 2007 году зарегистрировано свыше 17,5 тысяч новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Количество новых случаев в 2006 году по сравнению с 2005 годом выросли на 17 %, а в 2007 году в сравнении с предыдущим годом уровень прироста составил 10 %", - проинформировал председатель комитета.

Все регионы Украины сегодня вовлечены в эпидемию СПИДа. Наиболее высокие показатели распространенности в юго-восточных регионах страны. Особенная обеспокоенность вызывает активное вовлечение центральных регионов Украины, которые до нынешнего времени считались благополучными: Винницкая, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Полтавская области.

Украина признала проблему ВИЧ/СПИДа приоритетным направлением в здравоохранении. Проблема привлекла внимание общественности, политиков и Президента Украины. Решением совещания, проведенного в декабре в 2007 году Президентом Украины Виктором Ющенко, стал Указ Президента №1208, в котором предусмотрены дополнительные безотлагательные мероприятия по противодействию СПИДу.