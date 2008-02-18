Как на работе не утратить силы и здоровье

Известно, что постоянная работа, пять раз в неделю с девяти утра до шести вечера, может привести к состоянию хронического стресса у человека.

При этом может наблюдаться повышенная раздражительность, необъяснимая усталость, периодические смены настроения и прочие отклонения, избавиться от которых можно с помощью простых рекомендаций.

Решением данного вопроса занялись исследователи из Американской ассоциации пенсионеров. Ученые предоставили список полезных советов, которые позволят избавиться от стресса на работе. Прежде всего, специалисты советуют проводить регулярные встречи с сотрудниками по работе, чтобы обговорить вопросы распределения нагрузки, установить цели и оценить достигнутые результаты. Также необходимо научиться искусству расстановки приоритетов и управления своим временем. Это позволит избежать постоянных переработок, которые возникают вследствие неправильного распределения рабочей нагрузки во время рабочего дня.

При этом работа должна быть построена таким образом, чтобы обязательно оставалось достаточно времени для перерывов и отдыха. Правильное разбиение рабочего времени способствует более эффективному выполнению задач и, соответственно, исключает ошибки, которые требуют повторного совершения действий.

Также ученые советуют избавиться от привычки "уносить работу домой". Отвечать на рабочие звонки и проверять рабочую почту дома - это дополнительный стресс. Если есть такая возможность, следует избегать подобных действий. Специалисты уверенны в том, что ни одна работа не может стоить того, чтобы забирать у человека все его силы. Поэтому, как только возникает ощущение чрезмерной усталости и явной перегрузки, следует отказаться от "насиженного" места и заняться поисками новой работы, утверждают ученые.

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