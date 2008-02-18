Трансгенные тополя очистят почву

Сотрудникам американского университета Пердью удалось получить генетически модифицированные тополя, которые быстро и эффективно извлекают из окружающей среды крайне опасные загрязнители. Так, например, черенки этих деревьев, выращиваемые гидропонным способом, за неделю абсорбировали из питательного раствора 90 процентов трихлорэтилена — крайне токсичного промышленного растворителя. Весьма обнадеживающие результаты получены и в отношении других опасных загрязнителей — хлороформа, бензина, винилхлорида, тетрахлорметана. Причем процесс абсорбции такими трансгенными тополями происходит в 100 раз быстрее, чем их простыми «коллегами».

Ричард Мейлон, руководитель проекта, считает, что пришло время испытать санитаров почв в полевых условиях, высадив, например, их на месте бывшего нефтехранилища в местечке Кокомо (штат Индиана). Через три года (с учетом того, что половой зрелости деревья этой породы достигают к пяти годам) высадку предполагается уничтожить, чтобы предотвратить экспансию искусственных генов в дикую природу.

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