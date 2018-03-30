Есть ли эпидемия гриппа в Украине?

«Если я заболею, к врачам обращаться не стану...» Эти поэтические строчки, наверное, несколько подзабыты, но как никогда актуальны сегодня. В следующий раз я тоже, когда заболею, к врачу не пойду, а сразу отправлюсь в аптеку — результат будет одинаковый, да еще и полдня сберегу. Моя простуда совпала с настойчивыми слухами о том, что в столице началась эпидемия гриппа, и проходит он очень тяжело, поэтому, испугавшись последствий самолечения, я записалась на прием к участковому терапевту. Думаю, подавляющее большинство читателей по собственному опыту знает, как все это происходит: час, а то и два ожидания в очереди, и наконец озабоченная терапевт, не поднимая головы от бумаг, равнодушно спрашивает: «На что жалуетесь?» Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) нынешней зимой ничем не отличаются от прошлогодних — болят горло и голова, нос заложен, лихорадит так, что и пошевелиться трудно. Услышав, что бюллетень мне не нужен, врач обрадовалась и быстренько определила стратегию лечения: «Во-первых, вам нужна консультация отоларинголога, обязательно запишитесь на прием, а во-вторых, когда будет высокая температура, то принимайте таблетки, которые я вам назначу, и все как рукой снимет». На розовой бумажке она четко написала название препарата, который начинался до боли знакомым словом «грипп», и с чувством выполненного долга вручила ее мне. На обратной стороне листика, понятное дело, была реклама не только этого препарата, но и многих других, которые выпускает известная фармфирма. Через полтора часа аналогичная ситуация повторилась в кабинете отоларинголога, который на голубом листике написал название самых лучших, по его мнению, лекарств от насморка и боли в горле. Спрашивать, подойдут ли мне именно эти препараты, было неуместно: кабинет украшал календарь их производителя, а на столе лежали ручки, блокноты и прочие канцелярские штучки с его логотипом и перечнем продукции.

И зачем было время тратить? — корила я себя. В аптеке те же календари и плакаты, зато очереди нет. А «меню» для вируса я и сама могу выбрать — не первый год мы с ним знакомы. Удивительная вещь, эти наши сезонные заболевания ОРВИ и гриппом: какие бы новинки ни предлагала фармацевтическая промышленность, как бы мы ни старались защититься от этой напасти, но каждый год вирусы нахально сваливают людей с ног, неделю издеваются как хотят, а потом все проходит и забывается как страшный сон. До следующей атаки. Если бы это касалось только нас — могли бы нарекать на несовершенную систему здравоохранения, но ведь последние три-четыре недели болеет почти вся Европа. По данным Европейской сети надзора за гриппом, средние и высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрированы в 18 странах — от туманного Альбиона до наших непосредственных соседей — Польши, Венгрии и Чехии. В большинстве стран отмечалась повышенная заболеваемость среди детей в возрасте от 5 до 14 лет, однако в Великобритании, Норвегии и Швейцарии чаще болели взрослые.

Орды вирусов атаковали, и небезуспешно, Азию и Северную Америку — спорадические вспышки зафиксированы в Китае и Японии, а также в 17 штатах США. Все это в который раз доказывает, что перед вирусами все мы равны и в одинаковой мере беззащитны. Наверное, ни одна страна мира не расходует столько средств на охрану здоровья каждого гражданина, как США, равно как и на разработку новых фармпрепаратов. А что имеют? Сезон еще не завершился, а в шести штатах уже отмечено значительное повышение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Эти сезонные вирусные заболевания всех донимают — и тех, кто болеет, и тех, кто оплачивает страховой полис или больничный лист. Ежегодно арсенал способов борьбы с ОРВИ и гриппом увеличивается — к народным средствам добавляются новейшие разработки фармацевтических фирм, но результат один и тот же: если интенсивно лечишься — болеешь неделю, если нет — то семь дней. В Украине еще несколько лет назад панацеей от гриппа были провозглашены прививки, и с того времени нам каждый год их навязывают, начиная с теплых дней бабьего лета. К этому мы уже привыкли. Но на этот раз процесс затянулся вплоть до февраля. На днях моя племянница сообщила новость, что в школе им предлагают сделать прививки от гриппа вакциной, столь эффективной, что антитела появляются буквально на протяжении одной (!) недели. Десятиклассницы, посоветовавшись между собой, «мудро» решили, что ради красоты стоит перетерпеть один укол — лишь бы не ходить с красными глазами, насморком и носовыми платками. Думаю, никто из родителей не пожалел бы на это денег, если бы действительно укол мог уберечь ребенка от болезни. Я понимаю тех, кто агитирует неразумных, доверчивых детей: сезон заканчивается, запасы вакцины не уменьшаются, а товар это специфический — срок годности всего один сезон. В следующем году будет новый грипп и, соответственно, новая вакцина, поэтому «агитаторы» любой ценой стремятся сбыть свой неликвид. В этой ситуации мне не совсем понятна позиция МЗ, которое, казалось бы, должно заботиться о нашем с вами здоровье и с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом поставить точку в истории с вакцинацией по крайней мере на этот сезон. Министерство здравоохранения каждую неделю сообщает результаты заболеваемости в десяти контрольных городах, подчеркивая, что количество больных неуклонно возрастает: в начале года болезнь валила с ног от 10 до 14% в неделю, а за последние дни показатель подскочил до 17%. Вместе с тем «Оперативная информация относительно ситуации по гриппу и ОРИ», распространенная МЗ, доказывает: «Вакцинация против гриппа продолжается. Вакцинированы в Украине около 465 тысяч человек».

Практикующие инфекционисты считают, что зря согласились на вакцинацию и те 465 тысяч, поскольку эпидемии гриппа, которой пугали производители вакцины и иже с ними, на самом деле нет. Эту информацию подтвердили в инфекционных отделениях города — больные гриппом у них не лечатся. Иногда привозят с подозрением на грипп, но обследование, как правило, снимает этот диагноз. По-видимому, такая же картина наблюдается по всей Украине: согласно официальной статистике МЗ, на протяжении одной недели заболели почти 56 тысяч человек, а было госпитализировано немногим более 250 больных, причем 93% из них — дети. Причина известна: поскольку в этом возрасте еще не совсем сформирован иммунитет, малыши значительно хуже переносят простуду и ОРВИ. Та же официальная информация МЗ, если ее внимательно читать, невольно подтверждает слова врачей-инфекционистов: «По данным вирусологической лаборатории городской санэпидемстанции, среди исследованных проб обнаружено: аденовирусов — 9,5%, вирусов парагриппа — 20,6 и антиген вируса гриппа А (Н3N2) — 1,6%». Кстати, специалисты лаборатории утверждают, что в прошлом году была примерно такая же картина. Здесь стоит еще вспомнить и то, что всех обратившихся к врачу с какими-либо признаками простуды или ОРВИ, автоматически включают в статистику, хотя без проведения соответствующих анализов невозможно сказать точно, был это вирус гриппа, аденовирус или какой-то из его «родственников». Кстати, ученые утверждают, что на нас охотятся от 250 до 300 вирусов, которых объединили под общим названием ОРВИ. По-видимому, они во многом похожи между собой: хотя нас поражают разные вирусы, заболевание проходит, как по сценарию одного и того же автора. Возможно, поэтому и не идентифицируют каждый вирус, не высеивают и не исследуют, только грипп удостоился такого внимания. Несмотря на то, что его изучают не одно десятилетие, эффективного противодействия так и не придумали — вряд ли можно считать таковой противогриппозную вакцину. По мнению инфекционистов, наилучшие результаты она показывает только на рекламных открытках и буклетах.

Слава богу, в Украине еще не дошло до обязательных прививок, хотя желающих их ввести у нас достаточно. В соседней России вакцинацию против гриппа ввели в приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения и приложили усилия, чтобы реализовать запланированное. В рамках госпрограммы прививки сделали более 25 миллионам человек, плюс еще шесть миллионов граждан вакцинировали за счет других источников финансирования. Чиновники МЗ Украины, отстаивающие вакцинацию против гриппа, наверное, с большой завистью читали отчет своих российских коллег, сообщивших, что прививки уже сделаны почти 99% тех, кто был введен в программу. А это немало — 22% всего населения страны. Это позволяло надеяться, что грипп в нынешнем году минует Россию, ведь сделан серьезный шаг к созданию коллективного иммунитета, о котором так заботятся производители вакцины. Однако, по последним данным, грипп и ОРВИ уже преодолели эпидемический порог в семи крупных городах России, где прирост заболеваемости за неделю составляет от 23 до 59%. (Что значительно больше, чем у нас.) Орды вирусов завоевали немалую территорию — от Иркутска, Челябинска и Астрахани до Белгорода и Калининграда, что позволило чиновникам министерства заявить о «признаках развития эпидемии в ряде городов европейской части России, Дальнего Востока, Сибири, то есть эпидемия развивается с одной стороны — с Запада, а с другой — с Востока».

Как там спрашивают в одесском анекдоте: «И очень это им помогло?» Имею в виду вакцинацию против гриппа.

Осенью пугали, что нас будет атаковать и уже знакомый штамм гриппа «Висконсин», и новый, а потому особенно опасный, под названием «Соломоновы острова». На этот момент известно, что в Европе чаще всего обнаруживают вирус гриппа А, который еще называют «Новой Каледонией». Наши санэпидемиологи вспоминали в своих отчетах лишь об обнаруженном антигене вируса гриппа Н3N2 (это «Висконсин», который гуляет с прошлого сезона), хотя кое-кто из врачей еще в январе поспешил заявить прессе, что спасает своих пациентов от тяжелого гриппа «Соломоновы острова» (Н1N1). В связи с чем возникает вопрос: чем и от чего нас лечат?!

На минувшей неделе специалисты Украинского центра гриппа МЗ рекомендовали ряд препаратов, которые помогут одолеть ОРВИ и грипп, среди которых, наверное, по привычке, называли и вакцину против гриппа. «Своевременная» рекомендация, если принять во внимание, что, по утверждению самих же специалистов, защитные титры против гриппа у большинства людей появляются через месяц, если повезет — то через две недели, но у определенной категории людей они вообще не появляются. Из последнего информационного сообщения о заболеваемости населения эта рекомендация наконец исчезла.

Инфекционисты и иммунологи, к которым мы обращались за разъяснением, дают ряд рекомендаций относительно борьбы с ОРВИ и гриппом, однако предостерегают против проведения прививки в этот период. Во-первых, прежде чем это делать, необходимо тщательно обследоваться, поскольку при малейших признаках любой патологии прививка лишь усугубит ситуацию. Во-вторых, эта мера не дает иммунитета на продолжительное время, к тому же ОРВИ так много, что вакцины против всех просто не существует. Все специалисты сходятся в одном: здоровый образ жизни и полноценная диета помогут избежать болезни, а если вирус все же подкрадется — помогут его победить. Кроме традиционных народных методов, советуют принимать препараты, повышающие иммунитет. Относительно карантина в школах мнения медиков разошлись. С одной стороны — это хорошо, что дети не будут сосредоточиваться в помещениях, но опыт предыдущих лет свидетельствует: вернувшись в класс, они активно «обмениваются» вирусами, и заболеваемость среди школьников еще долго остается высокой.

Как утверждают ученые Киевского национального медицинского университета им. А.Богомольца, исследующие эти процессы, в течение года каждый человек в среднем трижды болеет ОРВИ, иногда даже не замечая этого: ведь ход болезни зависит от типа вируса, состояния здоровья и методов профилактики и лечения. В свою очередь, специалисты Украинского центра клинической иммунологии считают, что атаки ОРВИ и гриппа были, есть и будут, поскольку они нужны человеческому организму — ведь он просто не сможет существовать без тренировки иммунитета.

И последнее. Наконец появилась обнадеживающая информация: в некоторых странах Европы уровень заболеваемости пошел на спад. Надеемся, что в скором времени и у нас закончатся зимние тренировки иммунной системы. Правда, ненадолго — до нового «наезда» ОРВИ и гриппа.

Ольга Скрипник

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