53-летняя итальянка забеременела и родила в период климакса

53-летняя итальянка, Аделе Драмис, у которой уже более года назад началась менопауза, родила близнецов. Это произошло в начале февраля в гинекологической клинике города Неаполя.

Аделе Драмис, медик по специальности, безуспешно пыталась забеременеть с 45-летнего возраста после того, как вышла замуж. Пройдя несколько курсов лечения, в том числе за границей и почти отчаявшись, она все же решилась на последнюю попытку искусственного оплодотворения в июле прошлого года - почти год спустя после наступления менопаузы.

Врачи назвали рождение близнецов большим успехом медицины. "Это на пределе возможностей природы и человека", - так прокомментировал это событие главный гинеколог неаполитанской клиники "Кардарелли" Фабио Сиримарко. Сама Аделе говорит, что очень счастлива, - "Я боролась девять лет и сделала практически невозможное, чтобы иметь детей".

По словам врачей, новорожденные - мальчик и девочка, появившиеся путем кесарева сечения, "чувствуют себя хорошо".

ami-tass.ru