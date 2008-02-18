”Рейтинг” продуктов и предметов, влияющих на развитие рака

Кофе, дезодоранты, а также грудные имплантаты вопреки расхожему мнению о содержании в них канцерогенных веществ вряд ли будут способствовать развитию рака, считают австралийские ученые. Между тем, перспективы пополнить ряды пациентов онкологических клиник есть у тех, кто злоупотребляет алкоголем, наркотиками, курением и солнечным загаром.

Как заявил в этой связи профессор из Университета Нового Южного Уэльса Бернард Стюарт, исследование показало, что риск заболеть раком существует у любителей побаловаться марихуаной, посетителей соляриев, "пожирателей" огромного количества мясных полуфабрикатов, нуждающихся в дополнительной жарке, или проживающих около свалок. Спорной осталась точка зрения, что мобильные телефоны, косметика и пищевые добавки являются довольно безвредными. Зато в категорию менее опасных были включены краски для волос, перестало считаться опасным и близкое соседство с линиями электропередачи.

По словам профессора, "реабилитированными" также оказались заменители сахара, зубные пломбы и фторированная вода. "Мы не призываем терять сон или менять свои привычки, - подчеркнул Стюарт, - Наши исследования направлены на то, чтобы развенчать мифы о продуктах и предметах, которые могут лишить вас покоя из-за боязни подхватить ту или иную болезнь. Ведь зачастую опасения мнительных граждан являются безосновательными".

Исследование касалось более 60 продуктов и ситуаций, которые могут создать риск онкологических заболеваний. Каждый "пункт" был оценен по пятибалльной системе, включающей "безопасность", "опасность", "вероятность", "малую вероятность", а также "неизученность" риска.

Профессор Стюард отметил, что такой "рейтинг" полезнее для публики, чем сухая статистика с процентным соотношением.