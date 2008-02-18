В Индонезии новый случай смерти человека от птичьего гриппа
08:32, 18 февраля 2008Страна
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Жертвой стал трехлетний ребенок
В Индонезии от птичьего гриппа умер еще один человек.
Как сообщает “Немецкая волна”, на этот раз жертвой вируса типа Н5N1 стал трехлетний мальчик.
Сообщение о его смерти было вторым за вчерашний день о летальном исходе в результате птичьего гриппа. Ранее Министерство здравоохранения в Джакарте сообщило о смерти 16-летнего подростка.
В целом в Индонезии от птичьего гриппа умерли 105 человек.
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