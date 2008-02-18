В Индонезии новый случай смерти человека от птичьего гриппа

В Индонезии от птичьего гриппа умер еще один человек.

Как сообщает “Немецкая волна”, на этот раз жертвой вируса типа Н5N1 стал трехлетний мальчик.

Сообщение о его смерти было вторым за вчерашний день о летальном исходе в результате птичьего гриппа. Ранее Министерство здравоохранения в Джакарте сообщило о смерти 16-летнего подростка.

В целом в Индонезии от птичьего гриппа умерли 105 человек.