Создан уникальный метод борьбы с аллергией

Ученые из Британии разработали уникальное лекарство от астмы и аллергии. Они обнаружили участок, на который необходимо воздействовать, чтобы справиться с этими недугами. Специалисты из Медицинской и стоматологической школы Бартса из Лондона проводили свои исследования на грызунах. В результате они выявили две молекулы p110-дельта и p110-гамма, которые отвечают за реакцию иммунной системы на аллергены.

Стоит отметить, что аллергия одно из самых распространенных заболеваний. Большинство препаратов не лечат этот недуг, а только не время снимают симптомы. Таким образом, зуд, насморк, высыпания на время проходят, а потом возвращаются с новой силой. Вторая серия препаратов снижает иммунитет, тем самым делая человека уязвимым перед инфекционными заболеваниями.

Новый препарат, который будет блокировать молекулу p110-дельта будет останавливать аллергическую реакцию, не снижая при этом иммунитет. Ученые планируют выпускать новое лекарство сразу в нескольких фармакологических формах: как ингалятор, капсулы и препараты для инъекций. "Мы очень надеемся, что лекарства для людей будут созданы в ближайшем будущем. Этот подход дает потенциальную возможность создания противоастматических и противоаллергических препаратов, воздействующих на реальные причины, а не только на симптомы", – рассказал ученый.

Напомним, иммунная система отвечает за то, есть у человека аллергия или нет. Если она слишком активно отвечает на раздражитель, то проявляется аллергическая реакция.

Ранее другая группа ученых также разработала препарат, который, по их мнению, поможет избавить миллионы людей от этого недуга. Исследователи из Имперского колледжа Лондона проводили ряд специальных экспериментов в течение довольно длительного периода времени. Медики установили, что ген GATA-3 способен блокировать другой ген, под названием FOXP3, таким образом, будет уменьшаться активность Т- клеток иммунной системы.

По мнению ученых, новое открытие поможет аллергикам контролировать реакцию своего организма на внешние раздражители. Специалисты из многих исследовательских центров и институтов надеются, что данная разработка станет революционной в лечение аллергии.

Стоит отметить, что Т-клетки в организме человека являются сами по себе очень важным звеном. Одной из их функций является контроль над работой иммунной системы. Эти клетки отвечают за то, чтобы она не начала уничтожать собственный организм. К тому же Т-клетки играют решающую роль в борьбе с болезнетворными организмами. Они отвечают за то, чтобы иммунная система отреагировала на бактерии и вирусы и уничтожила их.

utro.ua