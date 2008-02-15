В Сумской области школы закрыты на карантин

16:12, 15 февраля 2008
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Заболеваемость гриппом возросла

Все школы города Сумы и некоторые учебные заведения области закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом.

Как сообщает корреспондент УНИАН, всего в Сумской области занятия прекращены в 52 школах.

По словам начальника Сумского городского управления по чрезвычайным ситуациям Александра ДАНИЛЕНКО, школы закрыты с целью профилактики и предостережения эпидемии.

 

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