В Сумской области школы закрыты на карантин
16:12, 15 февраля 2008Страна
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Заболеваемость гриппом возросла
Все школы города Сумы и некоторые учебные заведения области закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом.
Как сообщает корреспондент УНИАН, всего в Сумской области занятия прекращены в 52 школах.
По словам начальника Сумского городского управления по чрезвычайным ситуациям Александра ДАНИЛЕНКО, школы закрыты с целью профилактики и предостережения эпидемии.
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