В Сумской области школы закрыты на карантин

Все школы города Сумы и некоторые учебные заведения области закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом.

Как сообщает корреспондент УНИАН, всего в Сумской области занятия прекращены в 52 школах.

По словам начальника Сумского городского управления по чрезвычайным ситуациям Александра ДАНИЛЕНКО, школы закрыты с целью профилактики и предостережения эпидемии.