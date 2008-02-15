Школьный ранец вредит здоровью ребенка

Тяжеленные ранцы .

Как-то после уроков, взяв в руки ранец своего сына, просто ужаснулась: как такую тяжесть одиннадцатилетний ребенок может носить каждый день?

Где-то слышала, что если на осла навьючить тяжеленную поклажу, он откажется ее нести. А обыкновенный школьник, «навьюченный» портфелем, только ответит:

- Ничего страшного, по вторникам у меня всегда такой тяжелый ранец, зато в другие дни полегче, - и безропотно поплетется в школу и в снег, и в дождь, и в жару. Да, действительно, в другие дни портфель у сына полегче: на полкилограмма (!) А ведь иногда, чтобы добраться до школы, ребенку приходится протопать приличное расстояние или некоторое время толкаться в переполненном утреннем автобусе (например, одноклассникам моего ребенка).

В то же время медики в один голос утверждают, что родители и учителя должны помнить, что перенос таких тяжестей для ребенка не пройдет бесследно, в ближайшем будущем это приведет к возникновению болей в спине, испортит осанку, походку, а затем может привести к стойкому радикулиту.

Наверное, оно и так. Американские врачи, проводившие исследования в начальных и средних классах, пришли к выводу, что вес портфеля не должен превышать 10% от массы тела ребенка. Если ваш ребенок, допустим, весит 27 килограммов, то вес ранца с содержимым не должен превышать 2,7 кг.

Родители и учителя должны помнить об этом и понимать, что изо дня в день перегруженный ранец в конечном итоге приведет к болезням.

Кстати, сам факт перехода на 12-летнюю программу обучения направлен на то, чтобы уменьшить нагрузку на ученика, растянув ее на 12 лет.

Общая масса учебников из расчета на один учебный день в комплекте со школьными принадлежностями, без массы портфеля или ранца, не должна превышать допустимых гигиенических норм для перенесения учениками веса на расстояние до 3 километров:

1-2 классы: 1,5-2 кг;

3-4 классы: 2-2,3 кг;

5-6 классы: 2,3-3 кг;

7-8 классы: 3-3,5 кг;

9-11 (12) классы: 3,5-4,5 кг.

Обозреватель