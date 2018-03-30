В глухом селе на Запорожье гибнут дети-сироты

Происходящее в детском доме для детей-инвалидов с. Калиновка (Запорожская область) просто недопустимо в цивилизованном обществе. Гибель детей-сирот в глухом селе, при практически полном отсутствии медицинского ухода - разве можно поверить, что это возможно в 21 веке?

К сожалению, ситуация в Калиновке (150 км от Запорожья), несмотря на некоторые улучшения, по-прежнему удручающая. Перечислю лишь некоторые факты, а читатели пусть делают выводы сами.

На 156 тяжело больных детей и молодых людей (практически все они - сироты) приходится один доктор, который приезжает из райцентра пгт Черниговка раз в неделю на 2 часа. За это время оказать даже элементарную медицинскую помощь не представляется возможным. Диагнозы у детей - самые тяжёлые: врождённые пороки развития, ДЦП, гидроцефалия, глубокая умственная отсталость, отсутствие конечностей, спинно-мозговая грыжа, множественные переломы конечностей, врождённая слепота, ВИЧ-инфекция, синдром Дауна и т.д. 50 воспитанников детдома находятся в корпусе для «лежачих» деток, и практически всё время проводят в постели.

Большинство детей практически не обследованы со времени поступления в детдом. Анализы крови делают не более 1 раза в год, и далеко не всем детям (лаборанта в детдоме нет, а приезжий лаборант может увезти лишь 20 пробирок). К примеру, в детдоме есть ребёнок предположительно с опухолью брюшной полости (размером в половину футбольного мяча). Точный диагноз до сих пор не установлен, противоопухолевое лечение не проводится.

Около 10-12 детей имеют явные признаки гипотрофии (истощения), а некоторые - кахексии (крайняя степень истощения, наблюдаемая, например, в заключительной стадии онкозаболеваний). Причиной истощения, судя по всему, является не отсутствие питания, а неподходящий режим и рацион питания, запущенность основного заболевания.

Лежачие дети не бывают на улице ГОДАМИ (!!!), а ползуны гуляют на свежем воздухе лишь в тёплое время года. Многие детки целыми днями лежат, глядя в белый потолок палаты.

Реабилитационные мероприятия отсутствуют (в штате нет массажиста, инструктора ЛФК, реабилитолога).

Гигиенический режим соблюдается плохо - помещения не проветриваются месяцами (!!!), кварцевание не проводится вообще (!!!), двух памперсов в день на ребёнка недостаточно!

При гибели ребёнка в Калиновке комиссия по расследованию причин смерти не создаётся. В отдельные годы в интернате умирало 10-15 детей. В прошлом году умер 1 ребёнок, в этом (за 1.5 месяца) - уже двое детей. По нашим предположениям (имеющим веские основания), одной из основных причин гибели обоих деток, больных гидроцефалией, была низкая температура в палатах вследствие аварии в котельной.

Умерших детей обычно хоронят в траншеях на детском кладбище в километре от интерната. При этом могилка оформляется деревянной палочкой с табличкой. Спустя полгода разобрать надпись на табличке уже невозможно. Большинство старых могил (всего их около 400, с 1950-х гг.) представляют собой лишь едва заметные холмики. По нашему мнению, захоронение детей таким образом недопустимо в цивилизованной стране.

Писать обо всём этом не хотелось, но произошедшее в Калиновке два дня назад заставило меня поделиться пережитым с посетителями сайта.

Случайно, перед отъездом из детдома, проходя по коридору, я услышал детский крик из одной из палат. Заглянув туда, я увидел нянечек, меняющих памперс малышу. Ребёнок этот меня поразил. Мальчику Андрюше почти пять лет, а весит он 6,900 г. За полтора месяца пребывания в Калиновке его вес снизился на 1500 г. Андрюша поступил в Калиновку из дома ребёнка «Солнышка», где медицинский уход намного лучше. На малыша больно было смотреть - кожа и кости - полное истощение и обезвоживание организма (кахексия). Естественно, каждое прикосновение нянечек причиняло ему нестерпимую боль.

Нянечки объяснили, что Андрюшу уже около недели не удаётся ни накормить, ни напоить - после каждого кормления наступает рвота. Кормят его манной кашей с бутылочки. Что делать с Андрюшей дальше нянечки просто не знали. О том, чтобы вызвать скорую, врача, который бы мог назначить поддерживающую инфузионную терапию (глюкоза) и назначить правильное питание, почему-то никто не подумал.

К счастью, как раз в этот день ожидался приезд врача из района. Доктор осмотрел Андрюшу, констатировал крайнюю степень кахексии (истощения) и всё таки решился на госпитализацию мальчика. Кахексия, кроме Андрюши, была диагностирована также ещё у 2-3 воспитанников - но в больницу повезли лишь Андрюшу.

И вот прошло два дня, Андрюша получает инфузионную терапию в районной больнице пгт. Черниговка, благодаря нашим спонсорам мы закупили для него молочнокислый NAN и смесь Nestogen. Смеси понадобятся и в будущем. Радоваться пока рано, но определённые сдвиги к лучшему есть - за три дня Андрюша прибавил в весе на 350 г, начинает кушать смесь, рвоты практически нет.

Запорожский фонд «Счастливый ребёнок» будет делать всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки в Калиновке на полную ставку начали работать педиатр и невропатолог. Для этого мы планируем обратиться к губернатору и главному педиатру Запорожской области, а в случае отсутствия реальных действий - привлечь к этой проблеме самую широкую общественность. К крайнем случае организуем сбор средств для дополнительной оплаты доктору, который согласится работать в Калиновке. Ориентировочная сумма доплаты - 1.5-2 тыс. гривен в месяц (в данный момент мы ищем спонсоров для доплаты врачу).

Мы также обращаемся ко всем людям, кому небезразличны судьбы этих брошенных детей. Постоянно необходимы средства на закупку:

- питательных смесей фирмы Nestle или аналогов (н-р, весьма дорогостоящая смесь Peptamen)

- памперсы 3-7 размера;

- закупка колясок и специальных функциональных кроватей на колёсах (для перевозки по помещению прикованных к постели детей);

- закупка кварцевых ламп (обычных настенных за 150 грн. шт, и специальных, протягивающих через себя воздух (1500-2000 грн.));

- качественные электронные весы, электронные термометры, тонометры (с манжетой для детской руки);

- качественные витамины;

- мебель для уголка реабилитолога-воспитателя (2 комплекта - шкаф, диван (дермантиновый или кожаный), кресло, мягкий ковёр 3*3, тёплые ковры в игровые)

- развивающие игрушки и спорттовары (наборы строительные деревянные, прочные упругие мячики, сухой бассейн)

- канцтовары (альбомы, бумага, фломастеры, карандаши цветные, пластилин);

- магнитолы, читающие диски MP3 и USB flash (для музыкальной терапии);

- спонсоры на установку пластиковых окон и кондиционеров в игровые комнаты ( в настоящий момент дети проводят в игровой целый день, окна там закупорены и не проветриваются);

- спортивная площадка во дворе интерната;

- люди, желающие каким-то образом облагородить детское кладбище (установить железные кресты и таблички).

Перечислять средства можно на счёт запорожского благотворительного фонда «Счастливый ребёнок», либо закупать необходимые вещи самостоятельно и передавать в интернат (предварительно обязательно свяжитесь с нами по телефону +3 8 066 513 34 35 - Альберт).

Имеется возможность поездки небольшой группы волонтёров (3-5 человек) в Калиновку на несколько дней - для улучшенного ухода за детьми, помощью в кормлении, прогулки и игры с воспитанниками.

По всем вопросам обращайтесь:

www.deti.zp.ua, тел. +3 8 066 513 34 35 (Альберт)