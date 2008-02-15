Ученым не удается победить ВИЧ

Нобелевский лауреат и глава американской ассоциации содействия науке Дэвид Балтимор заявил о том, что за последние 20 лет ученым так и не удалось создать вакцину против ВИЧ.

"Это сложнейшая задача, поскольку, чтобы бороться с ВИЧ средствами иммунологии, ученым нужно взять верх над природой, придумать нечто такое, чего природа была не способна сделать", - сказал Балтимор.

Он также добавил, что отказываться от попыток создания такой вакцины нельзя, хотя некоторые специалисты говорят, что она никогда не будет создана. "ВИЧ нашел способы по полной программе обманывать иммунную систему человека, именно поэтому мы должны оказаться на шаг впереди природы", - отметил Балтимор.

Отметим, что попытки ученых бороться с вирусом путем активизации деятельности антител или усиления иммунной системы человека закончились провалом. Теперь ученые больше внимания уделяют новым методам, таким как генная терапия и исследования в области стволовых клеток, хотя они и находятся в ранней стадии разработки.

"В случае с телом человека у нас есть всего один вариант - попытаться изменить гены в стволовых клетках", - заявил нобелевский лауреат.

Корреспондент.net