Студенты-медики из Украины посетили международную конференцию в Дубаи

В Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты) состоялась первая международная конференция „Дизайн и производство лекарств». Об этом корреспонденту УНИАН сообщил австрийский врач Василий Новицкий.

По его словам, на конференцию были приглашены украинские студенты из Национального Медицинского Университета им.Богомольца. У них была возможность пообщаться с министром высшего образования и науки ОАЭ шейхом Нахайан Мабарак аль Нахайаном. Он отметил, что Украина известна своими научно-исследовательскими институтами, а украинские ученые работают во многих странах мира. Поэтому сотрудничество Украины и ОАЭ может быть интересным и полезным, сказал министр высшего образования и науки ОАЭ.

На конференции были представлены доклады 500 ведущих ученых из многих стран мира, в частности 12 нобелевских лауреатов в отрасли медицины, физики и химии, сообщил В.Новицкий.