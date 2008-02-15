Сегодня - Международный день детей, больных раком

Международный день детей, больных раком, проводится для привлечения внимания людей всего мира к проблемам детской онкологии.

По данным Конфедерации, в связи с отсутствием доступа к современному лечению, ежегодно от рака умирает до 100000 детей в мире. Ежедневно рак убивает 250 детей, которых можно было бы спасти при ранней диагностике и доступе к современному лечению.

По статистике, 80% детей, страдающих раком, проживают в развивающихся странах, где отсутствует должная диагностика и современное лечение. В связи с этим, более половины детей из этих стран, у которых был диагностирован рак, умирают.