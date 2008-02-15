Чтобы жить до ста лет, защищайтесь от физической дисфункции, а не от болезней

Защита здоровья от возрастных болезней, включающих удар, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, возможно, не является главным ключом к долгой жизни. По мнению американских специалистов из Университета Бостона, более важным фактором в предотвращении старения является поддержание нормальной физической функции.

Рассмотрев историю здоровья 739 столетних мужчин и женщин, исследователи отметили, что у трети долгожителей были возрастные болезни до 85 лет. В связи с этим врачи заключили, что для увеличения продолжительности жизни необходимо сконцентрировать внимание не на заболеваниях, которые так или иначе затронут здоровье человека из-за старения, а на сокращении физической неспособности.

Также было зафиксировано, что мужчины старше 97 лет имеют значительно лучшую познавательную и физическую функции, чем их ровесницы дамы. Объяснение этого факта кроется в том, что пожилые мужчины чаще женщин самостоятельно передвигаются и ведут более полноценный и самостоятельный образ жизни, говорят эксперты. Таким образом, чтобы дожить до 100 лет, вовсе не обязательно быть полностью здоровым - главное как можно дольше оставаться в активной и бодрой форме.

ami-tass.ru