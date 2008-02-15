Согласован проект Концепции программы ”Здоровая нация”

Национальный совет по вопросам охраны здоровья населения при Президенте Украины согласовал в целом проект Концепции общегосударственной программы «Здоровая нация».

Как сообщает пресс-служба главы государства, этот документ был подготовлен во исполнение Указа Президента Украины №895 от 19 сентября 2007 года. Указом было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 сентября 2007 года «О мерах по преодолению демографического кризиса и развитию трудоресурсного потенциала Украины».

В соответствии с указом, Кабинету Министров Украины было поручено в шестимесячный срок разработать программу сохранения и укрепления здоровья населения, обеспечения условий для введения здорового образа жизни.