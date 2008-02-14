В Днепропетровске для больных детей будут бесплатные медикаменты

В Днепропетровске больные дети будут бесплатно получать медикаменты. На это из городского бюджета выделят полтора миллиона гривен.

Из-за плохой экологии детей с серьезными нарушениями здоровья в городе становится все больше. Помочь им решили местные депутаты.

Одним из пунктов принятой на последней сессии горсовета Программы социально-экономического и культурного развития Днепропетровска на 2008 год предусмотрено бесплатное обеспечение детей и подростков лечебными средствами на амбулаторном этапе лечения. На это из городского бюджета предполагается выделить 1,5 млн. гривен.

"Нынешнее решение горсовета - продолжение на городском уровне неоднократно продлевавшейся программы "Дети Украины". Она включала в себя раздел обеспечения бесплатными препаратами детей из малоимущих семей", - сказала главный педиатр управления здравоохранения горсовета Татьяна Квитницкая.

Когда программа "Дети Украины" закончилась, Днепропетровский горсовет решил продлить ее на местном уровне, переименовав в программу "Дети Днепропетровска".

Поскольку обеспечить всех бесплатными лекарствами город не в состоянии, решили выбрать детей с самыми тяжелыми диагнозами. В их число попали: эпилепсия (детям-инвалидам будут выдаваться противосудорожные препараты), бронхиальная астма (аэрозольные противоастматические препараты), хроническая почечная недостаточность (гемодиализ), дети с трансплантированной почкой (их в городе двое), генетическое заболевание мозга (на заместительную терапию выделено 300 тысяч гривен) и другие.

Отдельные программы предусмотрены для туберкулезников и больных сахарным диабетом. Поликлиникам будут выделены цифровые флюорографы и бинокулярные микроскопы, которые позволят выявить туберкулез на раннем этапе. А маммологические кабинеты и хирургические стационары обеспечат необходимым диагностическим оборудованием.

КИД