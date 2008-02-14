Врач убил новорожденного?
11:51, 14 февраля 2008Страна
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Милиция проводит проверку
В Кременчуге 18-летнняя девушка обвинила врача роддома в смерти своего ребенка.
Женщина просила сделать ей кесарево сечение, но врач отказал. Девушка говорит, что после родов доктор сам признал, что неправильно закрутил пуповину.
В результате ребенок погиб. Экспертиза признала малыша "мертворожденным". Причина смерти — гипоксия (снижение уровня кислорода в тканях). Милиция проводит проверку.
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