Индия - лидер в производстве фальсифицированных лекарств

Индия добилась лидерства в первенстве, которое отнюдь не сулит ей лавров. Согласно опубликованным данным специального исследования, она вошла в тройку крупнейших производителей и поставщиков на мировой рынок фальсифицированных лекарств.

Мощный поток подделок, изготовленных индийскими подпольными фирмами, в последние годы захлестывает США, страны Европейского союза, Японию. Масштабы "интервенции" таковы, что крупнейшие международные производители уже вынуждены привлекать экспертов Интерпола для пресечения нелегального бизнеса.

С их помощью уже установлены несколько ключевых "отправных пунктов", откуда растекаются по свету фальшивки. Среди них - аэропорт Мумбаи /бывшего Бомбея/, крупнейшего делового центра Индии, ее финансово- промышленного сердца. Причем, речь идет, прежде всего, о партиях препаратов, которые представляют собой копии известных лекарственных средств, что нарушает лицензионное регулирование и подрывает деловые интересы законных владельцев тех или иных, порой весьма популярных, марок.

В частности, в "черный список" постоянно попадает знаменитая "Виагра". Другая часть продукции, отгружаемой, как правило, в нерасфасованном виде, отдельно от упаковок, не что иное как бесполезные и безвредные "пустышки" из талька и других компонентов, лишь внешне повторяющие оригинал.

По данным Ассоциации индийских торговых и промышленных палат, за последние годы темпы роста преступного промысла на производстве фальсифицированных медикаментов достигают в стране 20-25 процентов.

Подделки все больше заполоняют и внутренний рынок. Согласно последним данным, их общие среднегодовые объемы оцениваются в стоимостном выражении в более чем 150 млрд рупий - порядка 3,85 млрд долларов.

ami-tass.ru