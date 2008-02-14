На Житомирщине превышен эпидемпорог заболеваемости гриппом

На Житомирщине эпидемический порог заболеваемости гриппом превышен в Коростенском, Коростышевском, Чудновском районах и в городах Бердичев и Коростышев.

Об этом УНИАН сообщили в Житомирском областном центре здоровья .

Государственной санитарно-эпидемиологической службой области и органами местного самоуправления принято решение о приостановке учебного процесса в ряде учебных заведений области с целью предупреждения распространения гриппа.

Согласно данным областной СЭС, по состоянию на 13 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе Житомире приближается к эпидемическому порогу и составляет 110 заболеваний на 10 тысяч населения (эпидемический порог – 114 заболеваний на 10 тысяч лиц). В данное время в городе закрыто 37 школ, еще 21 школа закрыта в районах области: 15 школ – в Бердичевском, 2 – в Житомирском, по 1 школе – в Барановском, Коростенском, Черняховском и Чудновском.