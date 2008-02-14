В школах Черновцов объявлен десятидневный карантин

Черновицкая городская противоэпидемическая комиссия с 13 февраля закрыла на карантин все 52 общеобразовательные учебные заведения в Черновцах из-за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Черновицкого городского совета, по решению комиссии, карантин введен на срок с 13 по 23 февраля.

Комиссия также обязала руководство дошкольных учебных заведений и городскую санэпидемстанцию усилить противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия в детских садах. Рекомендовано также ограничить доступ детей в компьютерные залы, на ледовые площадки, проведение массовых мероприятий с участием дошкольников и школьников. Городские поликлиники переведены на семидневную рабочую неделю.

В 52 черновицких общеобразовательных учебных заведениях обучаются свыше 24 тысяч детей. По данным УНИАН, эпидемический порог в черновицких заведениях образования был преодолен еще в минувшую субботу, однако решение о закрытии детсадов и школ было принято вчера.