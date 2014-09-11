В Украине в подпольных лабораториях изготавливали сильнодействующие препараты для спортсменов

Служба безопасности Украины выявила и ликвидировала преступную группировку, которая наладила контрабандный канал ввоза в Украину крупных партий концентрата для производства сильнодействующих лекарственных средств – метандиенона и нандролона, оборот которых ограничен в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что в Черновцах и Харькове злоумышленники создали подпольные лаборатории, в которых из контрабандного концентрата составляли сильнодействующие лекарства под брендами известных мировых марок, фасовали и подделывали упаковки. Псевдофармацевты реализовывали препараты в широкой клиентской сети по всей Украине среди спортсменов, которые занимаются тяжелой атлетикой и бодибилдингом.

У злоумышленников изъято 10 кг сырья и уже готовая продукция: более 2 тысяч ампул и таблеток, упаковки с маркировкой и скопированными инструкциями, станки для фасовки продукции, а также 200 кг химических примесей.