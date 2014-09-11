Из зоны проведения АТО эвакуированы двое тяжелобольные младенцы
10:35, 11 сентября 2014Страна
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Фото: УНИАН
Благодаря оперативному и тесному взаимодействию Минздрава Украины и Департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации из зоны проведения антитеррористической операции эвакуированы двое тяжелобольных детей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, из Донецкой области вывезен тяжелобольной малыш, а из города Рубежное Луганской области эвакуирован преждевременно рожденный младенец весом 700 г.
Вчера в специальных реанимобилях в сопровождении медицинских работников дети прибыли в Харьков, где размещены в специализированных учреждениях здравоохранения для оказания дальнейшей медицинской помощи.
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