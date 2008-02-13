Смерть от гриппа ”передается” по наследству

Люди могут унаследовать генетическое предрасположение к смерти от вируса гриппа, считают учёные Университета Юты.

Эксперты сделали такой вывод, рассмотрев данные о смертельных случаях от инфекции за 100 лет у 4 тыс. 855 человек. Они обнаружили, что и близкие, и дальние родственники людей, которые умерли от гриппа, имели значительно увеличенный риск подобного исхода болезни.

Родители, сёстры, братья умерших от гриппа людей имели, в общей сложности, на 54% более высокий риск смерти по этой причине. У родных братьев риск был на 74% выше, у родителей - на 37%, у детей - на 59%. Тёти, дяди, двоюродные сёстры и братья, бабушки и дедушки имели 22-процентный риск, а дальние родственники - 16-процентный. Подобная генетическая связь не зависела от формы гриппа и возраста человека.

Обозреватель