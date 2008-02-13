В Одессе свирепствует грипп

За прошедшую неделю уровень заболеваемости гриппом в Одессе вырос на 30%.

Об этом сказала заведующая отделом эпидемиологии областной СЭС Людмила КРАСНИЦКАЯ.

По ее словам, количество заболевших в городе превысило эпидпорог более чем в два раза. Наибольшее количество случаев ОРВИ отмечается среди школьников от 7 до 14 лет. Так, за прошедшую неделю гриппом заразились 1742 ребенка.

Результаты лабораторных исследований подтвердили, что возбудителем является вирус группы "B", который обычно вызывает тяжелое течение болезни. При этом эпидемиолог подчеркнула, что смертных случаев в результате заболевания гриппом в Одессе не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, с 11 февраля в одесских школах объявлен карантин.

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