Сегодня состоится церемония награждения победителей международного конкурса талантливых детей-сирот

Сегодня в Киеве состоится церемония награждения победителей IX Международного конкурса-фестиваля талантливых детей-сирот «Счастливые ладони».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила организатор конкурса «Счастливые ладони» Елена Пиддубная.

Церемония награждения пройдет в Академическом театре кукол (ул. Грушевского, 1-в). 40 победителям будут вручены сертификаты на получение образования, путевки на отдых в европейские детские центры, ценные подарки от меценатов.

Она подчеркнула, что проект направлен на создание условий для успешной адаптации детей-сирот в социуме, дальнейшее развитие их способностей, талантов, определение жизненных приоритетов.

По информации Пиддубной, за 8 лет проведения фестиваля в нем приняли участие около 10 тыс. детей. Лучшим из них были, в частности, вручены скрипка народного артиста Владимира Спивакова, саксофон народного артиста Игоря Бутмана, 118 детей побывали на отдыхе в детских центрах в Мексике, Венгрии, Нидерландах, Италии. С победителями конкурса подписаны контракты на съемки в фильмах компаний «Стар Медиа» и Studio Bayrak.

Как сообщила Пиддубная, участие в фестивале приняли в среднем 600 талантливых детей-сирот (10-16 лет) из разных регионов Украины, которые были отобраны Министерством социальной политики на конкурсной основе по направлениям «образование», «культура» и «спорт». В Киев приехали 30 самых талантливых из них.

«В течение недели этих детей мы и лечили, и одевали в зимнюю одежду, развлекали детей, они проходили мастер-классы от Влада Ямы, Моисеенко и Данильца и других известных актеров, продюсеров, деятелей науки и культуры, спорта. То есть людей, которые постоянно принимают участие в проекте», - проинформировала организатор.

Присутствующий на пресс-конференции и.о. генерального директора УГППС «Укрпочта», которое является меценатом конкурса, Михаил Панькив сообщил, что за собранные средства коллектива приобретено 43 смартфона, которые получат нынешние победители «Счастливых ладоней». Он отметил, что этот фестиваль предприятие поддерживает уже несколько лет и не может оставаться в стороне, несмотря на тяжелую экономическую и политическую ситуацию в государстве.

«Мы понимаем, что дети в такое время требуют еще больше внимания и помощи, поддержки. Чужих детей не бывает», - подчеркнул Панькив.

Как отметила Пиддубная, на церемонии награждения сегодня будут присутствовать 14 детей, папы которых погибли в зоне АТО.

«Поэтому подарки будут еще и для этих детей», - отметила она.