В Киеве отмечена вспышка туберкулеза

В столице Украины проблема заболеваемости туберкулезом уже не стоит так остро, как 10 лет назад. Специалисты отмечают, что на данном этапе наблюдается тенденция стабилизации и уменьшения количества больных людей.

"Сегодня мы можем говорить о позитивных тенденциях уменьшения заболеваемости, смертности среди детей и подростков. Может, мы не достигли еще уровня стабилизации, однако можем надеяться, что мы на пороге этой стабилизации. И где-то через год-два мы должны рассчитывать на спад эпидемиологического процесса", – заявил первый заместитель начальника Главного управления здравоохранения КГГА Владимир Загородний.

Еще в 2001 году медики отмечали резкое возрастание в Украине заболеваемости туберкулезом. В тот период она достигла критического показателя – 60,2 чел. на 100 тыс. населения. Смертность от туберкулеза с 1991 года до 2001 увеличилась в 2,7 раза и составила более 22 чел. на 100 тыс. населения. Также была отмечена тенденция к увеличению этих показателей. Эксперты подмечали, что туберкулез – социально опасная болезнь. Он стал всемирной проблемой, поскольку заболеваемость этим недугом обострилось во всех странах.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области почти в два раза увеличилась смертность от туберкулеза. За 9 месяцев прошлого года умерло 135 человек. В 2006 году за тот же период скончалось 68 людей.

В Украине заболеваемость туберкулезом набирает обороты начиная с 1995 года. Медики отмечают распространение всех форм этой болезни. Согласно статистике, за 1 час в Украине туберкулезом заражаются четыре человека и умирает один. По официальным данным, на учете состоят 515 тыс. больных. Это второй показатель по Европе после России.

Главными причинами распространения туберкулеза являются рост миграционных процессов, социально-экономические проблемы, увеличение количества людей, больных СПИДом, алкоголизмом, наркоманией и болезнями органов дыхания. К тому же вспышка заболевания возникает из-за ослабления контроля за выполнением противотуберкулезных мер во многих странах мира.

Туберкулезом можно заразиться во время контакта с больным человеком, у которого открытая форма этого заболевания, при употреблении зараженных продуктов, через предметы, вещи, посуду, принадлежащие больному туберкулезом. Велик шанс подхватить эту болезнь при снижении иммунитета из-за тяжелой работы, некачественного питания, постоянных стрессов, болезней, употребления наркотиков и алкоголя.

Основными симптомами заболевания являются резкое похудение, длительный кашель, харканье кровью, слабость, недомогание, бледность, отдышка, боль в груди, обильное потовыделение. Если симптомы держатся более 3-х недель, следует немедленно обращаться к врачу.

utro.ua