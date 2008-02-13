Ученые открыли новое заболевание века

Интернет-зависимость, так специалисты именуют новую болезнь века, которая из сферы психической переходит в физическую, так как ортопеды уже говорят о распространении синдрома компьютерной мыши – профессионального заболевания компьютерщиков.

Психологи сообщают, что онлайн-зависимость может разрушить жизнь человека. На сегодняшний день лишь в одной Германии от интернет-зависимости страдают около 2 млн человек, которые воспринимают виртуальную жизнь за реальную.

Как говорит Тео Вессель, глава берлинского Союза помощи зависимым, для многих молодых немцев практически вся жизнь проходит онлайн: в интернете они играют, болтают, флиртуют, делают покупки и работают, и людям становится все трудней отвлечься от дисплея.

По словам специалистов, в развитии зависимости от новых медиа немаловажную роль сыграл и мобильный телефон. К примеру, медики отмечают, что если человек не расстается с телефоном ни на секунду, то это уже тревожный симптом.

Специалисты сообщают, что примерно 10% любителей компьютерных игр нужна медицинская помощь, и одним из симптомов тяги к компьютеру является так называемый синдром компьютерной мыши (RSI-синдром), которым нередко страдают и офисные работники, – это нарушение работы рук, плеч и шеи из-за монотонной конторской работы.

Для профилактики RSI-синдрома и интернет-зависимости врачи советуют хотя бы раз в час разминать руки, учится контролировать себя, а также не проводить все свое свободное время перед экраном монитора.

Корреспондент.net